Formação online para agente eleitoral com mais de mil inscritos

O curso de formação online para o desempenho de funções de membro de mesa nos atos eleitorais, tem, até agora, mais de mil cidadãos inscritos, revelou esta segunda-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

A administração eleitoral da secretaria-geral do MAI disponibiliza, desde 01 de dezembro, o curso “agentes eleitorais – membros de mesa”, que é composto por três módulos. 1.022 cidadãos estão inscritos no curso, tendo a administração eleitoral daquele organismo emitido 523 certificados de frequência.

Os inscritos têm uma média de idades de 42 anos, 45,5% são mulheres e 54,5% são homens, 36,6% possuem o ensino secundário, 35,6% têm curso superior e 19,9% mestrado. Para se obter o certificado de aprovação no curso, é necessário obter uma avaliação igual ou superior a 75% no conjunto das respostas às perguntas apresentadas no final de cada módulo.

A formação dos agentes eleitorais é uma “competência da Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, de acordo com a lei que regula a criação da bolsa de agentes eleitorais”. O MAI considera que “a formação de agentes eleitorais tem um papel crucial na preservação da integridade do processo democrático e para garantir que as eleições são realizadas de forma mais eficiente e sem irregularidades”.