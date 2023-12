Montenegro diz que experiência de Pedro Nuno Santos é "cadastro político"

O presidente do PSD deixou várias críticas ao novo secretário-geral do PS, sublinhando que o histórico político de Pedro Nuno Santos é a prova de que não se pode confiar na governação socialista.

"Se ter experiência é adiar todos os grandes investimentos da rodovia e na ferrovia e atrasar a capacidade de competitividade da nossa economia, então Pedro Nuno Santos que fique lá com essa experiência", afirmou Luís Montenegro.

O líder social democrata frisou ainda que Pedro Nuno Santos deixou o Governo após se ter lembrado que tinha confirmado por WhatsApp a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, antiga administradora da TAP.

“O Dr. Nuno Santos é tudo menos um cartão de visita. É um cadastro político”, disse Montenegro, acrescentando que a experiência do recém-eleito líder do PS “é o maior caminho para que os portugueses não confiem nele para governar Portugal”.

Em relação ao PSD, o líder garantiu que os sociais-democratas “estão preparados” e que têm “experiência política, profissional, experiência de vida, que não se circunscreve à política, para oferecer aos portugueses um projeto de mudança, desenvolvimento e prosperidade”.

“O PS e Pedro Nuno Santos têm vindo a corroborar aquilo que nós dizemos, fazendo um flique-flaque completo, dizendo hoje o contrário do que fizeram. Defendemos um programa de emergência social para Portugal, e o Governo veio atrás. Defendemos políticas públicas na área da habitação. Os agentes no terreno dão razão ao PSD e não acreditam no programa que o Governo apresentou”, acrescentou.