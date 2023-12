Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro já trocam acusações

Ainda Pedro Nuno Santos não aqueceu o lugar de secretário-geral do PS e a troca de acusações com Luís Montenegro já começou. O novo líder socialista acusou o líder social-democrata de falta de experiência governativa. Logo a seguir, Luís Montenegro respondeu e assegurou que os social-democratas têm experiência política e profissional para oferecer aos portugueses um projeto de mudança e de prosperidade.

“Estamos preparados. Temos experiência política e experiência de vida para poder oferecer aos portugueses um projeto de prosperidade. Não é por acaso que as propostas que o PSD fez nos últimos meses têm sido absolutamente categóricas a mostrar o acerto das nossas políticas. De tal maneira que o PS e Pedro Nuno Santos têm vindo a corroborar o que nós dizemos”, disse Montenegro.

Apesar de se considerar “muito aberto” a acordos, o presidente do PSD defendeu que, neste momento, o país precisa de uma “mudança de liderança” e lembrou que Pedro Nuno Santos tem “cadastro político”, por isso a sua experiência “é tudo menos um cartão de visita”. E acrescentou: “Se ter experiência é esbanjar 3200 milhões de euros na TAP por incompetência, por hesitação e zigue-zague político, então ele que fique lá com a experiência dele. Não precisamos dessa experiência para nada. Se ter experiência é decidir indemnizações de administradores de empresas públicas no montante de 500 milhões de euros por WhatsApp, dizer num dia que não se sabe se isso existiu e depois lembrar-se mais tarde que afinal se deu o ok por essa via, então Pedro Nuno Santos que fique com essa experiência”, recordou.

Estas declarações surgem depois do novo secretário-geral socialista ter referido que o discurso de Luís Montenegro se ter aproximado ao de André Ventura. “Tenho visto o discurso de diferentes partidos da direita. A linguagem que é usada é muito extremada, muito próxima já. Pouco distingue a linguagem do líder do PSD do líder do Chega”, acusa.

Já quando confrontado com um cenário em que o Chega reúna maior número de votos do que o PSD nas eleições legislativas, responde apenas: “O importante é que o PS tenha uma grande vitória no dia 10 de março, que dispense o Chega de fazer parte de qualquer Governo e faça o país avançar”.