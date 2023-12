Farfetch vai ser comprada por grupo Coupang

A Farfetch vai ser comprada pelo grupo de e-commerce Coupang. De acordo com o que foi noticiado esta segunda-feira pelo jornal online ECO, o acordo está fechado e garante uma linha de liquidez de 500 milhões de dólares para a empresa de bens de luxo online criada pelo português José Neves, impedindo a companhia de entrar em insolvência.

Desde o início do ano, as ações da plataforma de venda de moda de luxo acumulam uma queda de 64%. Em novembro, depois de adiar a apresentação de contas, a empresa perdeu, em menos de duas horas, 382 milhões de euros em capitalização bolsista, ou seja, metade do valor em bolsa.

Na semana passada, foi noticiado que a Farfetch poderia vir a despedir 25% dos trabalhadores (cerca de 2.000 empregos), e, além dos prejuízos, a empresa enfrenta um processo judicial nos EUA por alegadamente enganar investidores.

A aquisição prevê ainda um acordo com os detentores de 80% da dívida da Farfetch no valor de 600 milhões de dólares. “Este empréstimo fortalece o nosso balanço e assegura que os clientes da Farfetch, as lojas e as marcas não vão ser afetadas pela transação”, escreve o empresário e fundador da empresa José Neves, numa declaração aos trabalhadores, citada pelo ECO.

“A Farfetch irá dedicar-se novamente a fornecer a experiência mais elevada para as marcas mais exclusivas do mundo, ao mesmo tempo que procura um crescimento constante e ponderado como empresa privada. Também vemos enormes oportunidades para redefinir a experiência do cliente para clientes de luxo em todo o mundo”, destaca, por seu lado, Bom Kim, founder e CEO da Coupang, em comunicado

Apesar de ter sido o primeiro unicórnio português e de ter sido criada pelo português José Neves, a Farfetch tem sede fiscal em Londres e está cotada na bolsa de Nova Iorque. O seu negócio é a revenda de artigos de luxo de marcas como Gucci, Balenciaga, Hugo Boss, Dior, Dolce & Gabbana, entre outras. A Farfetch terá mais de quatro milhões de clientes registados em quase 200 países.