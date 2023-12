Clubes portugueses já conhecem adversários na Liga dos Campeões e Liga Europa

O FC Porto vai defrontar o Arsenal nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol. O sorteio desta segunda-feira ditou ainda que, na Liga Europa, o Sporting enfrenta os Young Boys, o Benfica defronta o Toulouse e o Sp. Braga disputa o playoff com o Qarabag.

Na Champions, os ‘dragões’, segundos classificados no Grupo H, jogam o primeiro jogo em casa, em 13, 14, 20 ou 21 de fevereiro de 2024, e o segundo em Londres, terreno dos vencedores do agrupamento B, em 05, 06, 12 ou 13 de março de 2024.

Os portistas estão pela 14.ª vez nos oitavos de final e pelo segundo ano consecutivo. No entanto, procuram fazer melhor uma vez que na época transata, quando foram eliminados pelo Inter de Milão.

Na Liga Europa, o sorteio de Nyon, na Suíça, colocou o Sporting a defrontar os suíços do Young Boys no play-off de acesso aos oitavos de final. Os leões, segundos colocados no Grupo D da competição, jogam na Suíça em 15 de fevereiro e recebem, em Alvalade, os terceiros classificados do Grupo G da Liga dos Campeões no dia 22 de fevereiro.

Já o Benfica, que veio da Champions League, vai enfrentar os franceses do Toulouse. A formação comandada por Roger Schmidt, terceira classificada no Grupo D da Liga dos Campeões, joga o primeiro jogo em casa, no dia 15 de fevereiro, e desloca-se a solo francês na segunda mão, em 22 de fevereiro.

Por seu lado, o Sp. Braga, também despromovido da Liga dos Campeões para a Liga Europa, desloca-se ao Azerbaijão para disputar o play-off de acesso aos oitavos de final desta competição com o Qarabag.

A equipa orientada por Artur Jorge, terceira no Grupo C da Liga dos Campeões, vai jogar no Azerbaijão no dia 15 de fevereiro, recebendo uma semana depois, em 22 de fevereiro, o segundo colocado no Grupo H da Liga Europa.