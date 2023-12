Metro fecha mais cedo na véspera e abre mais tarde no dia de Natal

O Metropolitano de Lisboa e o Metro do Porto vão fechar mais cedo na véspera e abrir mais tarde no dia de Natal, à semelhança de anos anteriores, informaram esta segunda-feira as empresas.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa justifica as alterações com a redução da procura habitualmente verificada na noite de 24 de dezembro e no dia 25 de dezembro.

A empresa vai encerrar o serviço às 22h00 do dia 24 de dezembro (domingo) e recomeçará a operação às 8h00 do dia 25 (segunda-feira).

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente em quatro linhas: Amarela (Rato—Odivelas), Verde (Telheiras—Cais do Sodré), Azul (Reboleira—Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto—São Sebastião).

Por norma, o serviço encerra entre a 1h00 e as 6h30.

No Porto, o metro termina a sua operação na véspera de Natal cerca das 20h00, iniciando as circulações no dia seguinte, 25 de dezembro, pelas 8h30 em todas as linhas.

“À semelhança do que é habitual na véspera de Natal, 24 de dezembro, o Metro do Porto termina mais cedo a operação, com as últimas partidas a fazerem-se pelas 20:00, em todas as linhas. No dia seguinte, 25 de dezembro, a operação arranca mais tarde do que o costume, iniciando-se entre as 8:30 e as 9:00”, revela um comunicado publicada no site da Metro do Porto.

De acordo com a transportadora, “o ajuste nos horários deve-se à perspetiva de procura que, historicamente, reduz de forma muito acentuada nesta altura”.