Pinto da Costa sofreu acidente de viação

Pinto da Costa sofreu, no sábado, um acidente rodoviário, quando o carro onde seguia foi atingido por trás numa artéria nos arredores do Porto.

O presidente do FC Porto, de 85 anos, foi encaminhado para o hospital, onde, depois de alguns exames, se concluiu que tinha uma fratura no nariz.

Apesar do acidente, está confirmada, segundo a imprensa desportiva, a presença de Pinto da Costa no Clássico Sporting-FC Porto no Estádio de Alvalade, na segunda-feira à noite.

No entanto, estava prevista para este domingo a presença do dirigente portista na inauguração de uma nova casa dos dragões em Santo André, no Litoral Alentejano, mas, na sequência do acidente, esta foi cancelada, devendo Pinto da Costa ser substituído por Vítor Baía.