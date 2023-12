Costa felicita Pedro Nuno Santos pela vitória

O secretário-geral cessante do PS e ainda primeiro-ministro já felicitou Pedro Nuno Santos pela vitória nas eleições internas do partido.

"Nesta hora de passagem de testemunho, felicito o nosso camarada Pedro Nuno Santos, a quem desejo as maiores felicidades pessoais e políticas", escreveu António Costa, na mensagem que enviou a todos os militantes deste partido.

António Costa, na mesma mensagem, fez ainda uma referência ao período em que liderou o PS.

"Quero agradecer, do fundo do coração, a todos os militantes, a enorme honra de ter sido secretário-geral do PS e o apoio que sempre me deram, ao longo destes nove anos", acrescentou.