José Luís Carneiro mostra-se disponível para servir o PS e elogia Costa em discurso de derrota

José Luís Carneiro disse, este sábado à noite, que já felicitou Pedro Nuno Santos, novo líder do PS, que ganhou as eleições com um resultado expressivo.

Na declaração, proferida no Largo do Rato, José Luís Carneiro assumiu formalmente a sua derrota, sublinhando, no entanto, que alcançou um “notável resultado”. Foi "dos mais relevantes das candidaturas não ganhadoras" existentes no partido, acrescentou.

O candidato adiantou também que já tinha tido oportunidade de felicitar o adversário vencedor Pedro Nuno Santos, tendo manifestado a sua "disponibilidade" para "trabalhar para o PS" e "servir Portugal".

Em relação ao futuro, José Luís Carneiro afirmou que cabe à nova liderança do partido "assegurar a unidade e a pluralidade". "A partir de hoje, somos todos socialistas", acrescentou.

O ainda ministro da Administração Interna do Governo demissionário fez ainda questão de dedicar um agradecimento e vários elogios a António Costa.

"Deixa no partido e no país uma marca que nos honra a todos", sublinhou.