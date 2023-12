Pedro Nuno Santos é o novo líder do PS

Pedro Nuno Santos venceu as eleições diretas do PS com 62% dos votos contra 36% de José Luís Carneiro.

Votaram 43 mil dos 60 mil militantes inscritos para eleger o novo secretário-geral do PS.

Pedro Nuno Santos ganhou na maioria das federações do partido, José Luís Carneiro foi o candidato mais votado em Vila Real, na Madeira e em Lisboa Oeste.

O ainda ministro da Administração Interna do Governo demissionário já fez o discurso de derrota, a partir da sede do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, no qual se manifestou disponível para servir o partido e elogiou António Costa.