Cardeal do Vaticano condenado a cinco anos e meio de prisão

O Cardeal Angelo Becciu, de 75 anos, que, com outras noves pessoas, estava acusado de fraude, foi, este sábado, condenado a cinco anos e meio de prisão.

O Cardeal italiano era um antigo conselheiro próximo do Papa Francisco e foi o mais alto funcionário da Igreja Católica, até agora, a ser presente perante o Tribunal Penal do Vaticano – sistema da justiça civil do Estado da Cidade.

O cardeal foi condenado a uma pena de cinco anos e meio de prisão e o pagamento de uma multa de oito mil euros, sendo que a procuradoria do Vaticano defendia uma pena de sete anos e três meses de prisão, bem como uma multa mais elevada, de dez mil euros.

“Respeitamos o veredito, mas não deixaremos de interpor recurso”, anunciou já Fabio Vignone, advogado do cardeal italiano.

Angelo Becciu estava acusado de ter estado envolvido em transações financeiras da Santa Sé que terão causado um “buraco” superior a 130 milhões de euros nos cofres do Vaticano.

O cardeal terá comprado um edifício no centro de Londres, através Secretaria de Estado do Vaticano, quando Becciu era responsável pelos Assuntos Gerais (2011-2018). Era um edifício na Sloane Avenue, antiga sede dos grandes armazéns Harrods, no bairro exclusivo de Chelsea.

A acusação alegava que o edifício tinha custado à Santa Sé cerca de 350 milhões de euros, mas foi posteriormente vendido pelo Vaticano por 186 milhões de libras (cerca de 214 milhões de euros).