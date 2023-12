Já se sabem quem são os cabeças de lista da IL para Aveiro, Leiria e Faro

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, anunciou, este sábado, os cabeças de lista do Partido para os distritos de Aveiro, Leiria e Faro, que apresentou ao Conselho Nacional, reunido hoje em Leiria.

O nome proposto, pelo círculo de Leiria, ao Conselho Nacional, foi Miguel Silvestre, que possui “um profundo conhecimento sobre o tecido empresarial” e da “realidade social do distrito”.

O liberal tem 46 anos, reside em Alcobaça, e foi nas eleições autárquicas de 2021 foi candidato à Câmara Municipal de Alcobaça.

Miguel Silvestre é, há sete anos, diretor do Parque Tecnológico de Óbidos, concelho onde também já foi responsável pela Rede de Museus e Galerias Municipais e adjunto do anterior presidente de câmara, tendo sido coordenador da estratégia “Óbitos Criativa”.

Pelo círculo de Faro, falou-se no nome de Pedro Bettencourt, chefe de operações da ANA Aeroportos no distrito. Possui 35 anos de experiência no setor da aviação, estando a trabalhar em Faro desde 2000 e é licenciado em Ciência Política.

Já por Aveiro, foi proposto o nome de Mário Amorim Lopes, de 38 anos, Mestre em Engenharia Informática, em Economia e Doutor na área da Gestão, Economia e Políticas de Saúde.

O candidato liberal é membro da Assembleia Municipal do Porto, onde exerce mandato desde setembro de 2021.

Rui Rocha, líder da IL, já tinha anunciado, na sexta-feira, que será candidato às eleições legislativas de 10 de março pelo círculo eleitoral de Braga.