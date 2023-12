Na sexta-feira votaram mais de 16 mil militantes do PS

Foram mais de 16 mil os militantes do Partido Socialista (PS), que votaram na sexta-feira, primeiro dia de eleições internas, para escolher o novo secretário-geral do partido e sucessor a António Costa no cargo, avançou este sábado a estrutura partidária em comunicado.

“Estes dados revelam uma taxa de participação de 76% no universo de militantes aptos a votar no dia 15 de dezembro” lê-se na nota enviada às redações.

As eleições realizaram-se, “sem registo de incidentes” nas federações das da Área Urbana de Lisboa, Regional Oeste, e nas federações distritais de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real, acrescentou.

Este sábado, irão prosseguir as votações nas federações distritais de Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu e nas federações regionais do Algarve, Baixo Alentejo, Açores e Madeira.

Além do novo líder do partido, os socialistas vão eleger 1.400 delegados (aos quais se juntam 1.100 delegados por inerência) ao Congresso Nacional, que se reunirá entre 05 e 07 de janeiro, na Feira Internacional de Lisboa.

Os primeiros resultados eleitorais serão divulgados pelas 23:30, na sede nacional do PS, pelo presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Pedro do Carmo.