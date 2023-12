Bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza fazem dezenas de mortos e feridos

Devidos aos contínuos bombardeamentos israelitas, sobre a maior parte da Faixa de Gaza, dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas. As comunicações também se encontram cortadas pelo terceiro dia consecutivo.

Em Jabalia, no norte da faixa de Gaza, conforme avança a agência noticiosa oficial palestiniana, Wafa, pelo menos 14 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas, num bombardeamento de uma cada, onde “um grande número” de pessoas ficou presa sob os escombros.

Também se mantém, pelo oitavo dia consecutivo, o cerco ao hospital Kamal Adwan em Beit Lahia, uma das poucas instalações médicas que se encontrava a funcionar no norte do enclave. Devido às operações militares, o hospital está com uma grave escassez de alimentos e água.

“As forças de ocupação ordenaram a todo o pessoal médico, aos feridos e aos presentes que abandonassem o local e se reunissem nos pátios frios”, denunciou a Wafa com base em relatos de testemunhas oculares, acrescentando que de momento “21 bebés são mantidos em incubadoras sem água, comida ou cuidados médicos”.

“As forças destruíram igualmente a parte sul do hospital e continuam a atacar todos os que aí se deslocam”, conclui.

Tem-se registado, nas últimas horas, bombardeamentos perto da escola de al-Mazra, em Deir al-Balah, e do campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa de Gaza.

Já na região mais a sul do enclave, foram atacados os bairros de Khan Younis e Rafah, um local supostamente declarado “zona humanitária” segura pelas tropas israelitas.

“Os navios de guerra da ocupação também abriram fogo com metralhadoras pesadas nas costas da província de Rafah, no sul”, explicou a agência noticiosa.

Mais de 18.800 habitantes de Gaza terão morrido nos 71 dias de ofensiva isrealita na Faixa de Gaza.

A Wafa explicou que cada vez mais jornalistas têm sido mortos no decorrer do conflito. Cerca de 64 jornalistas palestinianos e funcionários dos meios de comunicação social foram mortos na Faixa de Gaza durante a ofensiva israelita, avança o Comité para a proteção dos jornalistas.