Carla Castro não será candidata às próximas legislativas

Na publicação feita, a deputada liberal explica que depois de ter demonstrado a sua “disponibilidade” para fazer parte da “lista de deputados da IL” que irá concorrer “às próximas Eleições Legislativas pelo círculo eleitoral de Lisboa”, foi convidada por Ricardo Pais Oliveira para “ocupar o sétimo lugar”, “eventualmente quinto ou sexto”, contudo, Carla Castro decidiu não aceitar o convite.

“Fui convidada pelo Vice-Presidente Ricardo Pais de Oliveira, a quem agradeço, para ocupar o sétimo lugar, “eventualmente quinto ou sexto”. Decidi não aceitar o convite”, sustenta a deputada.

Numa extensa publicação feita na rede social X (antigo Twitter), a deputada da IL explica que, durante o tempo que exerceu funções como deputada sempre acreditou numa “política resolutiva orientada à ação” e “baseada em princípios sólidos, com metas definidas, com um a perfectiva de serviço público e comprometida com a construção de um Portugal mais liberal” tentando sempre “deixar o mundo melhor do que o encontrámos”. “Valeu a pena” sustenta a deputada.

“Sou e continuarei a ser liberal, reformista e praticante do desassossego construtivo. Continuo economista, gestora, e eu própria. Fecha-se agora um ciclo, indo nos próximos tempos reequacionar o meu papel na vida política ativa” finaliza Carla Castro, deixando um agradecimento a “todos os que fizeram parte desta jornada”.

“Reitero a convicção que quando lutamos em coerência com o que acreditamos, a vida pública vale sempre a pena”, conclui.