Conselho Europeu não alcança nenhum acordo sobre orçamento e apoio à Ucrânia

No primeiro dia do Conselho Europeu, esta sexta-feira, em Bruxelas, os Estados-membros não conseguiram alcançar um acordo sobre a revisão do orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo, que inclui apoio financeiro à Ucrânia, tendo sido marcada uma nova cimeira para o início de 2024.

Após intensas negociações, que começaram pelas 10h00 locais (9h00 em Lisboa), de quinta-feira, e que terminaram pelas 2h30 locais (1h30 em Lisboa), desta sexta-feira, os chefes de Governo e de Estado da UE não conseguiram chegar a um acordo relativamente à revisão do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2024-2027 e a reserva financeira de 50 milhões de euros de apoio à reconstrução e modernização da Ucrânia.

Uma das propostas, que chegou a estar em cima da mesa, explicou uma fonte comunitária à agência Lusa, foi portuguesa, que consiste em avançar apenas, a 26 Estados-membros (distribuindo os encargos por estes), no âmbito do quadro de negociação que foi afinado esta noite, dado o bloqueio da Hungria, mas não havia base jurídica que o suportasse.