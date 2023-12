Marcelo condecora Manuela Eanes e Carlos Moedas

Apesar da agitação política, Marcelo Rebelo de Sousa mantém a sua atividade presidencial e não abrandou no ritmo de entrega de condecorações.



Na próxima semana, Manuela Eanes será agraciada pelo Presidente da República pelo trabalho de décadas à frente do Instituto de Apoio à Criança – que fundou e que celebrou recentemente 40 anos de existência. A cerimónia decorre no dia 20, no Palácio de Belém.



No final da semana, será a vez de Carlos Moedas ser condecorado. O presidente da Câmara de Lisboa e ex-comissário europeu, receberá as insígnias no dia 22, sexta-feira, também em Belém. O reconhecimento do trabalho e da organização da Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa no mês de agosto, dão a fundamenatção à condecoração atribuída ao autarca.