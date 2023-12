Climáximo. Pais de ativistas avançam com queixa contra PSP

Os pais dos ativistas do Climáximo, que foram alvo de revistas minuciosas e algemados – sendo este ato encarado como tendo a intenção de humilhar – na Esquadra do Calvário, em Lisboa, esta quinta-feira, vão avançar com uma queixa-crime contra o comandante por abuso de poder e ponderam interpor uma ação contra o Estado português, apurou o Nascer do SOL.



Um grupo de mais de uma dezena de ativistas do Climáximo interrompeu o trânsito na Av. Duarte Pacheco, em Lisboa, bloqueando a entrada do túnel de acesso ao Marquês de Pombal durante a hora de ponta, e até à chegada de três agentes da PSP.



Alguns manifestantes bloquearam a estrada, enquanto outros se penduraram no viaduto, exibindo uma faixa contra a "guerra" declarada pelos "governos e as empresas" à sociedade e ao planeta". O grupo destaca a necessidade de perturbar a normalidade em resposta à crise climática e ao aumento do custo de vida, atribuindo a responsabilidade às instituições.