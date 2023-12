Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa terá novo Conselho de Administração

Carlos Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa vai deixar de fazer parte deste órgão, informou o próprio no LinkedIn.

O responsável foi informado «pela tutela que, nos próximos dias, entrará em funções um novo Conselho de Administração»

No cargo desde 2016, Carlos Alberto Silva fala em «frustração e desilusão de não ter a possibilidade de concretizar no terreno este projeto da ULS», mas acrescenta que sai com «a consciência do dever cumprido».