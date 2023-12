Rota do aumento do investimento imobiliário global passa por Portugal

O investimento imobiliário a nível global deverá aumentar em 2024, atingindo um pico no terceiro trimestre. Estudo de consultora imobiliária internacional divulgado esta quinta-feira aponta Portugal como “um dos destinos mais procurados devido ao seu potencial turístico”.

O Savills World Research prevê um ambiente de investimento imobiliário mais positivo no próximo ano, com com 57% dos “researchers”, em média, a esperar um aumento moderado a forte na atividade de investimento no próximo ano.

Valor sobe para 70% dos inquiridos no que respeita a imóveis residenciais multifamiliares e para 66% em termos de imóveis industriais e logísticos.

Em comunicado, a Savills revela esperar que “a atividade de investimento aumente no terceiro trimestre de 2024, com a recuperação a ser impulsionada por uma série de mercados importantes, incluindo o dos EUA e o do Reino Unido”.

A consultora imobiliária assume-se “mais otimista em relação à atividade nos mercados residenciais globais, particularmente no setor multifamiliar, onde a procura supera a oferta em muitas áreas, e no setor logístico, impulsionado pelos seus fortes fundamentos”.

O estudo indica que 90% dos ‘researchers’ da Savills preveem aumentos no valor dos arrendamentos no segmento multifamiliar e 81% esperam aumentos no mercado residencial em geral.