Mulheres discordam da opinião dos homens sobre a repartição de tarefas

Nove em cada dez homens inquiridos num estudo sobre parentalidade sentem que partilham responsabilidades pelas tarefas de cuidado em casa. No entanto, só 61% das mulheres partilham o sentimento.

O relatório, do Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, refere que 43% dos homens que responderam ao inquérito concordam e 38% concordam plenamente que se sentem tão responsáveis pelas tarefas de cuidado quanto a outra pessoa.

No entanto, de acordo com o estudo divulgado esta quinta-feira, apenas 61% das mulheres afirmou sentir o mesmo em relação à outra pessoa com quem partilha o cuidado.

“Pode haver uma sobrevalorização dos homens relativamente à corresponsabilidade e podem achar que estão a participar mais [nas tarefas de cuidado] do que na verdade o estão a fazer”, disse uma das autoras do relatório “A Situação da Paternidade e do Cuidado em Portugal 2023”.

O inquérito, realizado entre fevereiro e maio, foi aplicado a um total de 809 pessoas e, “apesar de não ser representativo da população nacional”, permite ter uma ideia da evolução da paternidade e do cuidado no país, realçou a investigadora Tatiana Moura, citada pela agência Lusa.

Para além do desfasamento entre o que as mulheres e os homens inquiridos sentem em torno da repartição das tarefas de cuidado, o estudo nota também que as mulheres acabam por dedicar mais horas diárias ao cuidado dos filhos e a tarefas de limpeza.

No caso do cuidado com os filhos, 21% das mulheres referem que dedicam mais de seis horas diárias nessas tarefas, contra 7% dos homens, com a maioria dos pais a referir que dedica entre uma a duas horas diárias a esse tipo de tarefas.