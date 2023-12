Tolentino de Mendonça vai dar os 60 mil euros do prémio a instituição de solidariedade

O cardeal José Tolentino de Mendonça que venceu o Prémio Pessoa vai entregar a totalidade do prémio, no valor de 60 mil euros, a uma instituição de solidariedade, anunciou a editora Quetzal.

"O cardeal José Tolentino Mendonça optou por entregar a totalidade do Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, a uma instituição de solidariedade", lê-se no comunicado da editora, que tem publicado toda a obra ensaística do autor.

José Tolentino de Mendonça foi anunciado, esta quinta-feira, vencedor do Prémio Pessoa 2023, uma a escolha foi justificada pelo júri com a forma como o cardeal se tem destacado "no ensino universitário, no ensaio de reflexão teológica e filosófica e na poesia".

É "uma das vozes fundamentais da poesia contemporânea portuguesa e europeia", sublinharam os membros do júri, elogiando a visão do mundo projetada pelo autor, é “norteada por uma espiritualidade que pretende acolher, compreender e transcender as dilacerações, conflitos e sofrimentos da humanidade".

A Quetzal lembra que publica a obra de Tolentino de Mendonça desde 2017 e sublinha que os seus livros têm sido distinguidos com vários prémios, entre eles o Prémio Cidade de Lisboa de Poesia (1998), o Prémio PEN Clube de Ensaio (2005), o italiano Res Magnae, para obras ensaísticas (2015), o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE (2016), o Grande Prémio APE de Crónica (2016) e o prestigiado Prémio Capri-San Michele (2017), bem como o Prémio Ilídio Pinho, no ano passado, em 2022.

Iniciou a sua carreira literária em 1990, com a publicação de "Os dias contados", no mesmo ano em que foi ordenado padre na Diocese do Funchal.