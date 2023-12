Encontrada morta primeira atriz a acusar Gérard Dépardieu de abusos sexuais

Emmanuelle Debever, a primeira atriz a acusar Gérad Depardieu de violência sexual, foi encontrada sem vida pelas autoridades francesas, segundo o jornal Libération.

O corpo da atriz foi resgatado pela polícia do rio Sena em Paris, está a decorrer uma investigação para apurar as circunstâncias da sua morte, existindo suspeitas de que a atriz, de 60 anos, se tenha suicidado.

Emmanuelle Debever acusou, em 2019, o ator Gérad Depardieu, atualmente com 74 anos, de a ter abusar sexualmente numa caravana, durante as gravações do filme "Danton", de 1982.