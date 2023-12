Rede social Threads chega à Europa

A Meta anunciou esta quinta-feira a implementação da Threads em vários países da Europa, Portugal incluído. A dona do Facebook, Instagram e WhatsApp aponta a sua rede social como a grande rival do X (antigo Twitter).

A “Meta está entusiasmada em facultar a mais pessoas a oportunidade de acompanharem e participarem nas conversas que lhes interessam”, acrescenta.

Segundo a Meta, desde o lançamento da Threads em julho, “foram feitas melhorias significativas na aplicação, incluindo a experiência na ‘web’, um ‘feed’ de acompanhamento, a capacidade de editar uma publicação, pesquisar com palavras-chave, marcar tópicos e muito mais”.

A empresa de tecnologia explica ainda que “as pessoas na União Europeia podem optar por criar um perfil Threads que esteja conectado à sua conta do Instagram – o que significa que terão a mesma experiência que todas as outras pessoas no mundo – ou usar o Threads sem um perfil”.

Assim, esclarece, as “pessoas que usam a Threads sem perfil podem navegar pelo conteúdo da Threads, pesquisar contas, partilhar conteúdo através de uma cópia de link ou partilha de plataforma e reportar conteúdo da Threads, mas não podem interagir com o conteúdo”.