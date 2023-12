Novobanco. Supremo Tribunal de Justiça confirmou ilegalidade do despedimento coletivo

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou a ilegalidade do despedimento coletivo no novobanco levado a cabo em 2016.

«Sete anos e três meses depois do despedimento coletivo, os trabalhadores que tiveram a coragem para o impugnar judicialmente, suportando todas as dificuldades e desafios, obtiveram a Justiça que bem mereciam. Rendemos a nossa homenagem a todos os que percorreram este caminho de honra e valor. É chegada a hora de retomarem a tão desejada normalidade das suas vidas», disse Paulo Gonçalves Marcos, Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB).

O despedimento coletivo foi impugnado judicialmente por vários dos trabalhadores abrangidos, tendo o SNQTB intervindo neste processo e depois de o Tribunal da Relação de Lisboa, por acórdão de maio de 2023, ter revogado parcialmente a anterior sentença desfavorável aos trabalhadores, o novobanco veio interpor recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que emitiu agora o acórdão a confirmar a ilegalidade do despedimento coletivo na instituição financeira.