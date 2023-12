José Tolentino de Mendonça vence Prémio Pessoa 2023

José Tolentino de Mendonça, cardeal, ensaísta e poeta, é o vencedor do Prémio Pessoa 2023 que conta com um prémio de 60 mil euros, anunciou, esta quinta-feira, o júri numa conferência de imprensa no Palácio de Seteais, em Sintra.

Tolentino de Mendonça foi nomeado Cardeal pelo Papa Francisco, em 2019, e desde o ano passado que está encarregue do novo Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Fé.

O teólogo de 57 anos, nasceu na madeira, e conta com uma vasta obra literária de poesia, ensaios e peças de teatro.

O cardeal é a 37.ª personalidade a receber o Prémio Pessoa.

O Prémio Pessoa, uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, procura “reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país”.

O júri foi composto por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, com Francisco Pinto Balsemão a presidir e Paulo Macedo como vice-presidente.