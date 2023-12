Climáximo bloqueou o trânsito na Avenida Duarte Pacheco

Ativistas do movimento ambientalista, Climáximo, bloquearam, esta quinta-feira, o trânsito na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, em Lisboa, cortando assim um dos acessos ao túnel do Marquês.

Numa nota enviada às redações, o grupo ativista defende que “o único plano para travar a guerra é travar a normalidade”.

“Se todas as instituições colocam em risco as condições de vida dos portugueses, a normalidade tem de ser parada para se agir em emergência”, reivindica o grupo em comunicado.

Uma dezena de jovens, pertencentes ao grupo, envergando coletes refletores, sentaram-se na estrada, em fila, impedindo assim a circulação de trânsito, numa das entradas para o túnel do Marquês de Pombal, em plena hora de ponta. Outros dois penduraram-se no viaduto com uma faixa onde se lia “governos e empresas declaram guerra à sociedade e ao planeta”.

Os ativistas sublinham que “passando uma conferência de clima sem qualquer acordo vinculativo, presidida pelo executivo de uma petrolífera a sociedade não pode voltar à complacência da marcha rumo ao abismo”.

“É urgente travar este sistema que nos leva premeditadamente para o colapso climático e social, provocando um diálogo da sociedade com agência para mudar e colocar a crise climática, os cuidados e o apoio social, no centro da discussão política”.

Alguns condutores saíram dos carros e tentaram arrastar os manifestantes para o passeio e, conforme avança a agência Lusa, acabaram por chegar três elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP). Pelas 9h30, esses três agentes receberam um reforço de sete elementos das equipas de intervenção rápida da PSP.