Greta Gerwig vai presidir ao júri do 77.º Festival de Cannes

Greta Gerwig, realizadora do filme “Barbie”, vai presidir ao júri do 77.º Festival de Cannes, anunciou, esta quinta-feira, a organização do evento.

A realizadora de 40 anos, que também é atriz e argumentista, vai suceder ao sueco, Ruben Östlund, entre os dias 14 e 25 do próximo maio, cujo o júri atribui, esta ano, a Palma de Ouro a “Anatomia de uma Queda”.

A organização do festival realçou, que a realizadora de “Barbie” é “a primeira cineasta norte-americana a assumir” esta função.

O Festival de Cannes não tinha uma presidente tão jovem desde Sophia Loren e os seus 31 anos em 1966.

Greta Gerwig é também a primeira realizadora, desde a atriz Cate Blanchett, em 2018, a assumir este prestigiado cargo, onde os homens continuam a estar sobrerrepresentados, com exceções como Jane Campion e Isabelle Huppert.

No comunicado do festival, a realizadora afirma que “ama profundamente os filmes” e que “adora fazê-los, adoro ir vê-los, adoro falar sobre eles durante horas”.

“Como cinéfila, Cannes sempre foi para mim o auge do que a linguagem universal do cinema pode representar”, conclui Greta Gerwig.

Para além do sucesso que foi “Barbie”, com nomeações em nove categorias dos globos de Ouro e que arrecadou mais de 1,44 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) mundialmente, Greta realizou ainda “Lady Bird” (2017) e “The Daughters of Doctor March” (2020), está a preparar uma adaptação de “O Mundo de Nárnia” para a Netflix e também atuou em mais de 20 filmes.