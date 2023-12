NATO aumenta orçamento militar em 12% para 2024

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) acordou, esta quarta-feira, que o seu orçamento militar para 2024, terá um aumento de 12% face ao de 2023, já o orçamento civil aumentará em 18,2%.

Num comunicado, a Aliança Atlântica explica que o orçamento militar ficará nos 2,030 mil milhões de euros no próximo ano e o orçamento civil atingirá os 438,1 milhões de euros.

As contas foram aprovadas numa reunião do Conselho do Atlântico Norte, o órgão máximo da NATO.

O orçamento da Aliança Atlântica fornece financiamento para pessoal, custos operacionais e despesas de programas da sede da NATO e do seu pessoal internacional.

Já as contas militares abrangem todos os custos operacionais dos quartéis-generais, missões e operações de estrutura de comando da organização transatlântica, em todo o mundo. O terceiro elemento da Aliança, financiado conjuntamente pelos aliados, é o Programa de Investimento em Segurança da NATO, que cobre “investimentos significativos em construção e sistema de comando e controlo”, explica a organização.

O teto orçamental deste programa para 2024 é de 1,3 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 30% face a 2023. O vice-secretário-geral da NATO, Mircea Geoana, sublinhou a importância em aumentar e expandir o uso de financiamento comum na organização, que permite que os aliados “enfrentem de forma mais eficaz os desafios de segurança partilhados”.

“O financiamento comum demonstra a solidariedade aliada e a vontade coletiva. Em tempos turbulentos, precisamos disto mais do que nunca”, disse o representante, numa referência aos conflitos em curso na Ucrânia e no Médio Oriente (Israel-Hamas).