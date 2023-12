Ucrânia perde quase 20% dos seus cientistas devido à guerra, revela estudo

A cientista ucraniana Olena Iarmosh não acreditava que haveria uma invasão russa na Ucrânia. Iarmosh cresceu e estabeleceu-se em Kharkiv, "a sua querida cidade no leste da Ucrânia", como explicou ao site phys.org, e a apenas 40 km da fronteira com a Rússia, onde trabalhou durante mais de 16 anos como professora no Ensino Superior antes de fugir para a Suíça. Aproximadamente às 5 da manhã, ela acordou com sons de bombardeamento, esperando que fossem apenas sons altos de manutenção técnica na central elétrica.

“A minha cidade parece pior agora, depois do bombardeamento, do que depois de duas ocupações por tropas alemãs”, diz Iarmosh ao phys.org. Iarmosh permaneceu firme no seu apartamento durante nove dias durante o bombardeio antes de fugir para o oeste, primeiro no oeste da Ucrânia, até que o bombardeio começou lá também. Então fugiu para a Suíça, enquanto exercia as suas funções de professora on-line, e acabou por conseguir um cargo temporário na EPFL com Gaétan de Rassenfosse. Entretanto, de Rassenfosse e a sua equipa decidiram quantificar o impacto da influência da guerra na investigação ucraniana, com um dos inquéritos mais extensos até agora, analisando as respostas de cerca de 2.500 cientistas ucranianos no outono de 2022.

Os resultados foram publicados na revista Humanities & Social Sciences Communications. “A nossa pesquisa mostra que a Ucrânia perdeu quase 20% dos principais cientistas, como Olena”, explica de Rassenfosse, da Faculdade de Gestão de Tecnologia da EPFL, que conseguiu contratar Iarmosh para trabalhar no seu laboratório como professora visitante, ao phys.org. “Muitos destes cientistas emigrantes estão sob contratos precários nas instituições de acolhimento. Dos cientistas que permanecem na Ucrânia, se ainda estiverem vivos, cerca de 15% abandonaram a investigação e outros têm pouco tempo para se dedicarem à investigação dadas as circunstâncias da guerra”.

Os investigadores da EPFL descobriram que a capacidade de investigação na Ucrânia, ou seja, o tempo diretamente dedicado à actividade de investigação, diminuiu 20%. O estudo relata que 23,5% dos cientistas que ainda estão na Ucrânia perderam o acesso a contributos críticos para a sua investigação e 20,8% não conseguem aceder fisicamente à sua instituição. de Rassenfosse e os seus colegas destacam no estudo que “a oferta de mais e mais bolsas de estudo surge como uma preocupação primordial” para os cientistas migrantes. Quanto aos cientistas que ainda estão na Ucrânia, o estudo sugere que “as instituições em toda a Europa e fora dela podem oferecer uma série de programas de apoio, tais como programas de visitas remotas, acesso a bibliotecas digitais e recursos informáticos, bem como bolsas de investigação colaborativa”.

“De uma perspectiva puramente académica, mudar-se para o estrangeiro pode, na verdade, ser uma oportunidade para melhorar como cientista, uma vez que o nosso inquérito mostra que estar no estrangeiro significa exposição à novidade”, continua de Rassenfosse. Agora na UNIL com um contrato temporário, Iarmosh vive diariamente na Suíça, tentando conciliar as restrições impostas pelos contratos patronais e a sua autorização suíça temporária. "Na Ucrânia, com o meu nível de educação, havia muito mais opções à minha escolha. Na Suíça, sou menos exigente quanto ao trabalho e sei que cada oportunidade será uma experiência positiva para mim". Iarmosh continua: "Apesar da guerra, a Ucrânia está a fazer muito para manter investigadores e cientistas empregados. A educação no leste e no sul da Ucrânia é totalmente online. As universidades ucranianas ainda querem manter-nos. Convidam-nos para atividades, pedem-nos para supervisionar e continuar a pesquisa. É um grande privilégio para todos os professores e investigadores. Estão a tentar manter uma educação universitária para os jovens".

“De um modo mais geral, o nosso estudo mostra que os cientistas ucranianos estão cada vez mais desligados da comunidade científica ucraniana, e isso é perigoso para o futuro da Ucrânia e da investigação ucraniana”, alerta de Rassenfosse. "Os decisores políticos devem antecipar a renovação do sistema de investigação ucraniano para que os cientistas possam regressar e para formar a próxima geração de cientistas ucranianos”. “Sou a maior patriota da minha cidade”, conclui Iarmosh. "Kharkiv é linda, as pessoas, a mentalidade, a arquitetura, é limpa. Eu amo Kharkiv. Mas a perda humana foi colossal. Homens física e mentalmente fortes, patrióticos e de mente aberta ficaram para trás, lutando para proteger a Ucrânia. Nós podemos reconstruir edifícios. São necessários muitos anos para construir uma nova geração", finaliza.