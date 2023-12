Guerra. Hamas diz ter atacado salas de comando israelitas em Gaza

As Brigadas Ezzeldin al-Qassam, o “braço armado” do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), atacaram várias salas de comando das Forças de Defesa de Israel (FDI) no sul da cidade de Gaza.

“Atacámos as salas de comando inimigas no eixo sul da cidade de Gaza com morteiros de grande calibre”, afirmaram as Brigadas Ezzeldin al-Qassam, numa nota divulgada esta quarta-feira, citada pela imprensa internacional.

O governo de Israel ainda não confirmou os ataques.

Deste o início da guerra, já morreram cerca de 18.600 pessoas na Faixa de Gaza, de acordo com o mais recente balanço do Hamas.