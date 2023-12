Mãe e dois filhos mortos por raio

Uma mulher e dois filhos menores morreram esta quarta-feira na Gorongosa, centro de Moçambique, depois de um raio ter atingido a casa onde dormiam.

De acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres (INGD), o desastre aconteceu de madrugada na sequência de uma descarga atmosférica que destruiu a casa, provocando a morte da mãe e dos filhos, de dois e quatro anos.

“A família perdeu a vida no local e também temos um ferido que é o cunhado, que neste momento já foi socorrido e já se encontra no hospital a receber tratamento”, avançou ainda um responsável do INGD, citado pela agência Lusa.

O mesmo acrescentou que decorre a recolha de informações preliminares na região, admitindo que se tenham registado mais casos do género.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.