Pedro Nuno Santos vai convidar Costa a participar na campanha se for eleito líder do PS

Pedro Nuno Santos garantiu, esta quarta-feira, que se for eleito secretário-geral do PS convidará António Costa para participar na campanha eleitoral para as legislativas.

Recorde-se que o primeiro-ministro demissionário mostrou-se disponível, numa entrevista à TVI, para “fazer a campanha que o futuro líder socialista entenda que deva fazer", lembrando ainda que é militante do PS desde os 14 anos.

Hoje, após uma reunião com representantes da Tendência Sindical Socialista, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre a disponibilidade de António Costa e se teria intenção de o convidar para participar na campanha, caso fosse ele o escolhido nas eleições internas do PS, a realizar na sexta-feira e sábado.

O ex-ministro das Infraestruturas foi perentório na sua resposta: "Que não haja a menor dúvida sobre isso".

"Os socialistas têm muito orgulho em António Costa e nos resultados alcançados pelos governos do PS por si liderados. Como é natural, esperamos contar com ele na campanha das eleições legislativas", sublinhou, acrescentando que o ainda líder do Executivo "deixa um legado muito importante para o país".

Questionado sobre eventuais futuros entendimentos governativos, o candidato à liderança defendeu que o importante é que "o PS tenha um bom resultado eleitoral" nas legislativas antecipadas de 10 de março. "Uma solução de Governo com estabilidade implica um PS com força e é nisso que estamos concentrados”, afirmou, acrescentando que prefere não especular ou antecipar cenários.