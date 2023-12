Homem detido por tentar matar mulher com martelo na Madeira

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 27 anos, suspeito de tentar matar uma mulher, de 59, em Machico, na Madeira.

“Os factos ocorreram na tarde do dia 11/09/2023, na residência da vítima, situada na cidade de Machico, quando o presumível autor, para o cometimento de um crime de furto, ameaçou e agrediu a vítima, provocando-lhe ferimentos na cabeça, com um martelo”, lê-se no comunicado da PJ.

O homem, com antecedentes criminais, vai ser presente às autoridades judiciárias para ser ouvido em primeiro interrogatório e para ficar a conhecer as medidas de coação que lhe serão aplicadas.