Morreu Andre Braugher da série 'Brooklyn Nine-Nine'

O ator Andre Braugher, da série "Brooklyn Nine-Nine", morreu aos 61 anos, na segunda-feira, devido na sequência de uma doença súbita.

Nasceu em Chicago e ganhou destaque após a sua participação no filme "Glory", de 1989, no qual contracenou com Morgan Freeman e Denzel Washington.

Entre 2013 e 2021, Andre Braugher foi um dos protagonistas da série de sucesso “Brooklyn Nine-Nine", no papel de Capitão Ray Holton.