Priberam. Saiba qual foi a palavra mais pesquisada em 2023?

A palavra mais pesquisada no dicionário 'online' Priberam em 2023 foi ‘Apocalíptica’, numa referência à situação em Gaza, iniciada em outubro.

"A palavra mais procurada (Apocalíptica) não define certamente o ano de 2023, mas muitas outras das que foram pesquisadas o retratam, nas áreas da política, natureza, sociedade, desporto, religião e tecnologia, entre outras", lê-se num comunicado conjunto do Priberam e da agência Lusa, que pelo sétimo ano consecutivo se juntaram para selecionar as palavras mais pesquisadas do ano, que está a terminar.

As 24 palavras, duas por cada mês, que definiram o ano foram selecionadas, em termos de relevância, a partir de mais de uma centena que se destacaram nas pesquisas.

As palavras selecionadas estão disponíveis em oanoempalavras.pt , cada uma acompanhada com uma fotografia e uma notícia do evento que suscitou a pesquisa.

Da seleção, constam palavras como peregrino, na sequência da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa; demissionário, por causa da atividade política e da demissão do primeiro-ministro; mercenário e palestiniano, associadas aos conflitos na Europa e no Médio Oriente; ou ainda desastre e terramoto, associadas aos sismos que abalaram Marrocos e as Filipinas ou o incêndio no Havai.