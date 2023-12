Benfica triunfa frente ao Salzburgo

O Benfica triunfou, na passada terça-feira, em território austríaco, por 3-1, frente ao RB Salzburgo, num jogo onde os encarnados precisavam de vencer, por uma diferença de dois golos, para conseguirem assegurar a manutenção nas competições europeias.

Foi já nos descontos, aos 90’+2, que o avançado brasileiro, Arthur Cabral – que entrou aos 90’+1 – conseguiu, com um toque de classe, marcar o golo que garantiu aos encarnados um lugar na Liga Europa.

Antes de alcançarem a vitória frente aos austríacos, por 3-1, foi preciso uma grande luta por parte das águias. Di María inaugurou logo o marcador, aos 32’ com um golo de canto direto, surpreendendo o guarda-redes do Salzburgo.

Ainda antes do intervalo, foi a vez de Rafa brilhar em casa do adversário, o camisola 27 fez o 2-0 aos 45+1’, com um remate de pé direito destinado a romper as redes da equipa austríaca.

Num jogo que parecia praticamente resolvido, o Salzburgo mostrou-se um adversário à medida e aos 57’ conseguiu complicar a vida ao Benfica, com um remate de Sucic que alterou o marcador para 2-1.

Nos minutos finais da jornada 6, do Grupo D, o Benfica alcançou o seu objetivo e marcou o terceiro golo necessário para conseguirem ter lugar nas competições europeias. Após um grande cruzamento de Aursnes, o avançado Arthur Cabral, acabado de entrar, consegue, com um toque elegante de calcanhar, solidificar a vitória dos encarnados frente ao Salzburgo.