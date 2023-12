Detida mãe suspeita de maltratar bebé de 35 dias

A PSP do Barreiro deteve uma mulher de 20 anos suspeita do crime de violência doméstica contra um filho bebé, de apenas 35 dias. A detenção foi efetuada cerca das 18h00 de sábado, no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito,

“Após ter tido conhecimento de alegados maus-tratos praticados por uma mãe ao seu filho de apenas 35 dias de vida, de imediato os polícias da investigação criminal iniciaram diligências no sentido do apuramento dos factos e recolha de prova, tendo sido possível reunir matéria suficiente para proceder à detenção da suspeita”, revelou esta terça-feira a PSP em comunicado.

O Comando Distrital do Barreiro da PSP, a que pertence o concelho do Barreiro, salienta que a rápida intervenção daquela força policial permitiu garantir que o bebé fosse colocado “fora de perigo e em segurança”.

Sem adiantar pormenores sobre os maus-tratos que terão sido infligidos ao bebé, a polícia esclarece que este continua sob observação médica numa unidade hospitalar.

A mulher suspeita foi presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal do Barreiro na segunda-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.