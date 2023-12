2024 com aumento dos preços de MEO, NOS e Vodafone

Os três principais operadores de telecomunicações em Portugal – MEO, NOS e Vodafone – vão aumentar os preços no próximo ano. Há um mês, a Anacom tinha pedido “contenção” na subida.

A MEO, detida pela Altice Portugal, “irá atualizar os seus preços de acordo com as condições contratuais em vigor”. Ou seja, nas mensalidades dos serviços pós-pagos móveis, a atualização entra em vigor a 1 de janeiro de 2024, com o valor mínimo contratualmente previsto de 50 cêntimos, IVA incluído.

Em 1 de fevereiro, por aplicação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) relativo a 2022, que é divulgado pelo INE a partir de 19 de janeiro, será feita a atualização das mensalidades de serviços fixos com televisão e convergentes, informa o site da MEO.

Já a NOS explica que “o contexto inflacionista tem vindo a agravar os custos do setor das comunicações” e que, neste contexto, “atualizará o preço dos serviços” com base no IPC.

“Esta atualização incide sobre as mensalidades de serviços bem como as tarifas extra ‘plafond’” e “os novos preços entrarão em vigor a 1 de fevereiro de 2024”, informa a operadora no seu sítio na Internet. “Cada cliente poderá consultar a sua atualização específica no ‘site’ da NOS, a partir de 23 de janeiro de 2024”, acrescenta.

“De acordo com os termos e condições previstos no contrato, a Vodafone Portugal vai atualizar o preço dos serviços de telecomunicações prestados aos seus clientes, a partir de 1 de fevereiro de 2024”, revela por seu lado a Vodafone Portugal sobre a atualização do preço dos seus serviços. O aumento será, também, calculado através do IPC,

As três operadoras adiantam disponibilizar soluções para clientes mais vulneráveis.

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) tinha pedido aos operadores, há cerca de um mês, “contenção” na subida de preços dos seus serviços, tendo em conta o atual contexto económico e previsão para 2024, que apontam para um aumento do custo de vida.