Portugal vai responder a processo de Bruxelas de taxas sobre o vinho

O Ministério das Finanças assegurou, que Portugal está a analisar o processo aplicado pela Comissão Europeia, devido às taxas sobre o vinho e que o executivo tem em vista responder ao mesmo dentro do prazo legal.

Em resposta à Lusa, o Ministério respondeu, na passada segunda-feira, que “está em análise o teor da notificação emitida pela Comissão Europeia”. Portugal pretende responder a este processo “no decurso do prazo legal” sublinhou as Finanças.

Em 16 de novembro, a Comissão Europeia (CE), abriu um processo de infração a Portugal, devido aos impostos especiais de consumo sobre vinho, dando dois meses como prazo de resposta à carta.

De acordo com o executivo comunitário, “Portugal trata como vinho e aplica incorretamente uma ta uma taxa zero aos produtos com um teor alcoólico entre 15% e 18% em volume e que tenham sido enriquecidos”, sublinhando que a legislação da União Europeia (UE) “só permite a inclusão desses produtos na categoria de vinho se forem produzidos sem qualquer enriquecimento”.

Bruxelas defende ainda que Portugal exclui todos os vinhos aromatizados da categoria de vinhos, mesmo estando preenchidas as condições previstas na legislação da EU, o que resulta na aplicação de uma taxa de imposto especial de consumo mais elevada.

Em ambos os casos, o tratamento dos produtos acima referidos é contrário à definição de vinho constante da legislação da UE em matéria de impostos especiais de consumo.

Portugal tem até janeiro para responder satisfatoriamente às dúvidas, sob pena de o processo avançar para a segunda fase, com o envio de um parecer fundamentado.