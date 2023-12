Sondagem. Seis países da UE favoráveis à adesão da Ucrânia

A adesão da Ucrânia à União Europeia conta com o apoio da maioria dos cidadãos. De acordo com uma sondagem feita pelo Conselho Europeu para as Relações Internacionais, publicada esta terça-feira, é a Dinamarca que lidera o apoio à integração.

Apesar do apoio generalizado, a sondagem realizada demonstra ainda que o alargamento à Ucrânia traga consigo riscos de segurança para os atuais Estados-membros: 45% dos inquiridos reconhecerem que a adesão da Ucrânia terá “consequências negativas”, contra 25% que consideram que seria positivo para a aliança.

Por sua vez, um outro fator desencorajador está relacionado com o poder político no mundo e com a diplomacia, no qual a Polónia e a Dinamarca são os mais otimistas, em contraste com a Áustria e a Alemanha, onde o ceticismo é maior.

Já sobre a Turquia, o jogo vira: 51% da totalidade dos inquiridos é contra a possibilidade do país fazer parte da UE.

A sondagem do Conselho Europeu para as Relações Internacionais foi feita por questionário online, entre 07 e 19 de novembro, a cidadãos europeus com mais de 18 anos, em seis Estados-membros: Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Polónia e Roménia. Teve um total de 6.153 inquiridos.