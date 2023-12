Linhas Aéreas de Moçambique voltam a voar para a Europa

Um Boeing 777 com cerca de 200 passageiros parte esta terça-feira do Aeroporto Internacional de Lisboa para Maputo. O voo é o primeiro da operação de regresso das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) ao espaço aéreo europeu.

O Boeing 777 de 302 lugares, resultante de uma parceria com a operadora portuguesa EuroAtlantic, vai ligar as duas capitais três vezes por semana. Os preços, para classe económica, são promocionais e começam nos 25 mil meticais (368 euros) na classe económica.

“Esta rota está aqui para ficar. Não queremos vender bilhetes de avião, queremos vender experiências e experiências moçambicanas”, afirmou o diretor-geral das LAM durante a cerimónia de lançamento do primeiro voo no Aeroporto Internacional de Lisboa.

“Estamos a pensar noutras rotas, como é o caso do Brasil, Emirados Árabes e provavelmente no continente indiano”, acrescentou, citado pela agência Lusa, João Carlos Pó Jorge.

A adoção de preços promocionais na primeira fase da operação, anunciada em outubro, fez com que a companhia, em reestruturação, vendesse cerca de 12 mil bilhetes para viagens entre Maputo e Lisboa de 12 de dezembro e outubro de 2024.

A rota Maputo-Lisboa, abandonada pela companhia há quase 12 anos, faz parte do plano de revitalização da operadora, depois de a empresa sul-africana Fly Modern Ark (FMA) ter entrado na gestão da LAM em abril deste ano para o processo de reestruturação.

Além da rota Maputo-Lisboa, a companhia de bandeira moçambicana tem em carteira novas rotas que ligam Maputo a diferentes pontos da África do Sul, com destaque para a Cidade do Cabo, que também começou esta terça-feira.