Aumento de dez euros no valor dos cheques dentista

O valor dos cheques dentista vai aumentar da de 35 para 45 euros e estes passarão também a ser emitidos pela Linha Saúde 24.

De acordo com a portaria publicada esta terça-feira em Diário da República, o envio dos utentes para as consultas de medicina dentária é feito com recurso ao cheque dentista emitido individualmente, de forma automatizada, através da Linha Saúde 24.

O documento esclarece que este envio por também ser feito por profissionais do SNS, enfermeiros, higienistas orais, médicos especialistas em medicina geral e familiar, saúde pública, estomatologia ou por médicos hospitalares de outras especialidades “que acompanhem os utentes que integrem populações-alvo específicas”.

A portaria lembra que será necessário rever e atualizar as regras da prestação de cuidados de saúde oral no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO), mas sublinha que os indicadores de saúde oral em Portugal — medidos através de estudos de prevalência das doenças orais — “têm vindo a melhorar ao longo dos anos, com maior expressão na última década”.

De acordo com o documento, o valor do cheque dentista — incluindo os de prevenção e diagnóstico e tratamento – sobe para 45 euros. Já os emitidos no âmbito do Projeto de Intervenção Precoce no Cancro Oral (PIPCO) para diagnóstico terão um valor de 20 euros e para biópsia 50 euros.

É ainda referido que o valor do cheque dentista “deve ser revisto periodicamente”, pelo menos a cada dois anos. Em 2021 o cheque dentista foi utilizado por 400 mil crianças, mas 30 a 40% ficaram por utilizar e a utilização dos cheques dentista tem vindo a diminuir, sobretudo nas idades entre os 10 e os 15 anos.