Coimbra. Criança com sintomas de intoxicação alimentar morre hospital

Uma criança de sete anos que estava internada desde sábado no Centro Hospital e Universitário de Coimbra morreu na segunda-feira, confirmou fonte hospitalar à agência Lusa.

A mãe, de 48 anos, continua em estado crítico, com "prognóstico clínico muito reservado", enquanto o pai, de 44 anos, e um irmão mais velho, de 12 anos, já receberam alta, mas estão sob vigilância das autoridades de saúde.

A família deu entrada no hospital no sábado com sintomas de uma intoxicação alimentar grave, entretanto confirmada pela Administração Regional de Saúde do Centro, que adiantou que está a ser feita uma investigação para apurar a origem.

"Foram colhidas amostras biológicas dos doentes em ambiente hospitalar para investigação da causa de intoxicação", lê-se numa nota das autoridades de saúde do centro.

No âmbito da investigação epidemiológica, "foram feitas visitas ao domicílio pela Unidade de Saúde Pública, com recolha de amostras alimentares (refeição suspeita e outros produtos consumidos em contexto familiar) e biológicas", que foram encaminhados para os laboratórios de referência para pesquisa de agentes químicos e biológicos.

Fonte familiar confirmou à agência Lusa que os sintomas dos quatro surgiram após uma refeição de carne.