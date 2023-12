Doze detidos em Porto e Braga por diversos crimes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, este domingo, 12 pessoas por associação criminosa, furto, burla, falsificação de documentos e tráfico de droga nos distritos de Braga e Porto. A GNR informou ainda que recuperou 27 viaturas furtadas.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a guarda adianta que as 12 pessoas, com idades entre os 22 e os 43 anos, foram detidas no âmbito de uma “investigação por furto e desmantelamento de viaturas, que decorria há cerca de um ano e na qual se constatou o furto de mais de 100 veículos, com valor total estimado de 3.000.000 euros”.

Na operação a GNR conseguiu recuperar, e restituir aos proprietários, 27 viaturas que tinham sido furtadas e apreendeu ainda 37 veículos, duas armas de fogo, 11 munições, duas armas brancas, uma besta, uma arma de ar comprimido, 40 doses de cocaína, 21 doses de haxixe, vários motores e peças de automóvel, várias chapas de matrículas de veículos e chaves de veículos de diferentes marcas.

Durante a operação, na qual foram cumpridos 12 mandados de detenção, 54 mandados de busca e 10 arrestos preventivos de contas bancárias, foram ainda apreendidos mais de 20 mil euros em numerário, 24 telemóveis, um tablet, quatro computadores, um localizador GPS e diverso material e ferramentas relacionadas com o furto e desmantelamento de veículos.