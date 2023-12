Ataque suicida no Paquistão mata mais de 20 pessoas

Um ataque bombista suicida num edifício militar no noroeste do Paquistão causou, esta terça-feira, pelo menos 23 mortes. O ataque é reivindicado por um grupo associado aos talibãs paquistaneses, avança a agência de notícias France-Presse (AFP), citando um funcionário local.

“Muitos foram mortos”, começou por dizer o funcionário, adiantando que ainda se está a determinar se as pessoas que perderam a vida eram “todas militares”. Além das vítimas mortais também 27 pessoas ficaram feridas.

O grupo que reivindicou a autoria do atentado é o Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP), um novo movimento associado aos talibãs paquistaneses Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Este grupo talibã paquistanês, que se distingue dos talibãs afegãos, partilha a ideologia fundamentalista islâmica, e surgiu, pela primeira vez no Paquistão, em 2007.

O Exército paquistanês ainda não reagiu ao ataque.

Desde que o regime Talibã regressou ao poder no Afeganistão, em agosto de 2021, o Paquistão tem assistido a um agravamento de instabilidade. Islamabad considera que alguns destes ataques têm sido organizados a partir do país vizinho, porém, Cabul tem negado as acusações.