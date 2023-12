Alugar metade da cama

Os problemas na habitação não são só tema em Portugal. Muitos países, com um crescimento acentuado na procura e uma subida abrupta de preços veem-se com o mesmo tipo de dilemas, tentando arranjar soluções que contemplem o apoio aos mais jovens e aos carenciados. O aparecimento em massa do alojamento local aumentou a diversidade de produtos no mercado mas ocupou também muitas das casas que seriam destinadas aos locais, que assim viram o seu estilo de vida seriamente ameaçado, com o aumento exponencial das rendas e o valor das próprias casas a registar subidas gigantescas.

Desta forma, e com a contestação a subir de tom, os próprios governos e as câmaras dos países e cidades mais afetados têm vindo a criar dinâmicas restritivas, que limitam a uso dos alojamentos mas também a possibilidade de uma segunda ou terceira habitação, para além de condicionarem a compra de casas a quem não é residente, aproveitando as sobretaxas para criar novos alojamentos a rendas acessíveis. Por cá vamos vendo isso mesmo, o êxodo descontrolado de quem vivia em Lisboa para a periferia e a invasão estrangeira em certos bairros da cidade. Veja-se o caso de Campo de Ourique que ainda não passou a “Champ D’Ourri” porque não se efetuou nenhum referendo para o efeito. Assim vamos perdendo a autenticidade da própria cidade e vamos acompanhando o preço dos produtos à capacidade dos novos residentes, ficando assim incomportável para muito boa gente que por cá vive com um salário mínimo ou próximo disso.

Toronto é outra das cidades que mais tem sido afetada com este problema. Não existem casas disponíveis para tanta procura e os preços dispararam, fazendo o Governo tomar medidas drásticas para tentar controlar a questão. Mas houve quem se lembrasse de uma solução mais criativa. Assim, vários residentes estão a alugar metade da própria cama para ajudar a suportar as elevadas despesas. Imagino o regabofe que será se por cá se lembrarem do mesmo. Já estou mesmo a ver com a reduzida eficiência energética nas nossas casas e quando o frio irrompe pelas janelas, o encosto bom só mesmo para proteger e fazer subir a temperatura e daí para o dormir em conchinha distam poucos segundos. O resto deixo à imaginação de cada um.

Se estamos com vontade de abrir as nossas casas de banho a todos, independentemente do género, fazendo delas mistas, só nos faltava agora para além de partilharmos as retretes fazermos das nossas camas (tostas) mistas em que começamos a alugar o lugar do lado, se a cama for grande até dá para várias pessoas e se for pequena alugamos o lugar mesmo em cima de nós. A nossa privacidade parece ser uma palavra em desuso e o que está na moda agora é um todos contra todos e salve-se quem puder. Um amigo meu é que costuma contar a anedota da orgia no quarto escuro em que alguém já farto do que lhe estava a calhar, acende a luz e solta um “organizem-se”!