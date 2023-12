A IA e o mundo do trabalho

Recentemente, um relatório da Goldman Sachs alimentou parangonas catastróficas ao dizer que a IA vai substituir o equivalente a 300 milhões de empregos. É apenas um exemplo. São muitos os artigos que exploram a ideia de subjugação do ser humano às máquinas e que apoiados em vozes qualificadas, goste-se ou não, como a de Elon Musk, fazem crer que chegou o apocalipse ou qualquer coisa parecida com o que já vimos em filmes de ficção científica.

O impacto da IA no mercado laboral é uma questão fundamental e o debate está instalado: uns dizem que é o fim e outros dizem que, muito pelo contrário, é uma verdadeira revolução e que iremos assistir não apenas ao aumento da produtividade, mas também do bem-estar dos trabalhadores.

Em primeiro lugar, parece-me importante esclarecer que não é a IA que nos vai roubar os empregos, mas aquilo que nós, seres humanos, quisermos fazer da IA. Em democracia nada deve ser visto como uma fatalidade inultrapassável perante a qual nos resta a resignação. Pelo menos em teoria, ainda somos nós, cidadãos, que em maioria decidimos.

Isto dito, é certo que muitas tarefas vão ser – e já estão - automatizadas, particularmente as que incluem procedimentos mais sistemáticos e de rotina, incluindo com algum grau de complexidade. Ainda assim, continua a ser muito difícil sabermos quais os empregos que vão efetivamente desaparecer. Sabemos, isso sim, que o âmbito e a natureza do emprego vão mudar, com a IA a assumir um papel cada vez mais complementar, dando origem a novas ocupações, que inclusivamente serão responsáveis pela maioria do crescimento a longo prazo. Algo que, na verdade, não deveria surpreender. Historicamente, os empregos substituídos pela introdução das máquinas e da automação têm sido compensados pela criação de novos empregos. Vamos a exemplos concretos. As inovações nas tecnologias da informação já deram lugar a cargos bastante diferenciados, como designers de páginas web, produtores conteúdos, ‘desenvolvedores’ de software, profissionais do marketing digital, entre outros.

Só o conhecimento nos permite enfrentar as dificuldades e preparar a sociedade para a mudança, reduzindo o medo, tornando-nos mais resilientes e apoiando o que considero ser a necessidade de alcançarmos um justo equilíbrio entre inovação e precaução.

Foi isso mesmo que procurou fazer um relatório da OCDE, de abril de 2023, ao desenvolver um estudo abrangente de casos concretos sobre o impacto da IA no mercado laboral, focado nos setores da manufatura e financeiro. Partindo das experiências realmente vividas, procurou-se identificar benefícios e riscos percecionados e sentidos por trabalhadores assim como empregadores.

Curiosamente, de acordo com o estudo, até à data, a reorganização do trabalho parece ser mais prevalecente do que a sua substituição. Com a automação a resultar numa reorientação dos trabalhadores para tarefas onde o ser humano parece ter maior vantagem comparativa, como as que implicam empatia, interação social ou certos tipos de decisão baseados em juízos de ponderação.

Na perspetiva dos trabalhadores há mesmo o reconhecimento de uma potencial melhoria da qualidade do trabalho, resultado tanto da automação de tarefas repetitivas, como de procedimentos que implicam maiores níveis de perigosidade. A preocupação está, assim, a mudar de um plano macroeconómico, que acentuava o risco de destruição dos empregos, para aspetos mais microeconómicos, que alertam para riscos de discriminação, de vigilância excessiva, necessidade de formação especializada ou mesmo problemas de saúde física e mental associados à maior intensidade e complexidade de muitas das novas funções.

Gostaria ainda de salientar um impacto, menos mencionado, mas a meu ver muito importante: a capacidade dos parceiros sociais em promover e mitigar os benefícios e riscos da IA para trabalhadores e empregadores e que se encontra atualmente diminuída, não apenas fruto de uma menor representatividade, como de uma enorme assimetria de informação. As características específicas da IA, como a velocidade de implementação, o potencial de autoaprendizagem, o impacto nas relações de poder e mecanismos de responsabilização, reforçam a importância do diálogo social. O qual pode assim assumir um importante papel complementar em relação à regulamentação, em particular na identificação de necessidades e mitigação de efeitos negativos.

Em suma, se o objetivo passa por garantir que, neste futuro certo, as tecnologias de IA possam não apenas ser desejadas, como beneficiar a todos, impõe-se maior reflexão sobre as nossas políticas públicas e empresariais. Devemos ser capazes de ir ao encontro dos desafios que estes estudos e relatórios têm vindo a identificar, promovendo ativamente a resiliência e potencial do nosso tecido empresarial. Escusado será dizer que sempre numa lógica de adaptação à realidade do país.

Eu acredito na possibilidade de um mundo que não opõe humanos a máquinas. Onde a chave para criar valor é exatamente conhecer as diferenças do que cada um faz melhor. Sem dogmas e sem medo, a caminho de um futuro híbrido.

Jurista