Semana decisiva para as equipas portuguesas

Vai ser uma semana emocionante para as três equipas portuguesas que estão na Liga dos Campeões. O Benfica joga hoje (20h00) na Áustria frente ao Salzburgo. Sem adeptos por perto, e não foi por Roger Schmidt ter dito para ficarem em casa, mas sim por castigo da UEFA, os encarnados têm um jogo decisivo que pode dar acesso ao playoff da Liga Europa ou acabar com a carreira europeia. O Benfica precisa de vencer o Salzburgo por dois golos de diferença, no fundo é repetir aquilo que os austríacos fizeram em Lisboa. Resta saber como vai reagir a equipa ao ambiente tenso criado à volta do técnico e de alguns reforços, que continuam a não justificar a sua contratação. O treinador parece viver uma realidade paralela, só assim se percebe que diga que o Benfica melhorou nas duas últimas semanas, quando foi precisamente nesse período que perdeu quatro pontos no campeonato e desceu do primeiro para o terceiro lugar. Por tudo isto, o jogo na Áustria é uma grande incógnita.

O Braga joga hoje em Nápoles (20h00), e se vencer por dois golos de diferença continua na Liga dos Campeões, se empatar garante a presença no playoff da Liga Europa. O pior cenário é a derrota em Nápoles e a vitória do Union Berlim em casa frente ao Real Madrid, nesse caso seria a equipa alemã a seguir em frente. O FC Porto entra em ação amanhã (20h00) em casa com o Shakhtar Donetsk. As duas equipas têm o mesmo número de pontos, e ao FC Porto basta o empate para garantir a presença nos oitavos de final, já que tem vantagem no confronto direto com os ucranianos, pois venceu na primeira volta (3-1). Na Liga Europa, o Sporting recebe o Sturm Graz e quer repetir a vitória obtida na Áustria (2-1). Os leões têm o segundo lugar garantido e, dia 18, ficam a conhecer o adversário que será um dos terceiros classificados da Liga dos Campeões.