IPMA. Alerta para frio nos próximos dias

O tempo frio e seco está de regresso. Na quarta-feira prevê-se uma descida das mínimas entre 5 a 8 graus e nas máximas entre os 3 e os 6 graus.

"Amanhã [quarta-feira] teremos uma descida mais generalizada com as temperaturas a descerem. A mínima vai diminuir de 5 a 8 graus na maior parte do território e a máxima de 3 a 6 graus. Vamos sentir um aumento do desconforto térmico devido ao aumento da intensidade do vento", adiantou um meteorologista do IPMA, à agência Lusa.

"Quarta-feira será o dia em que vamos notar mais a descida da temperatura porque estivemos com temperaturas acima da média para o mês de dezembro", acrescentou.

Na quinta-feira, as mínimas descem novamente. "Vão ser dias de tempo frio e seco com céu pouco nublado. São temperaturas dentro da média para o mês de dezembro", afirmou ainda.